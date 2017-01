Is og sne har sænket hastigheden

2016 blev et godt år for fiskerne

REBILD: Nordjyllands Politi har fået anmeldelse om et indbrud på restauranten Rebildhus i Skørping. Tyven er kommet ind via en terrassedør. Der er stjålet seks liter vin, en racercykel, en tre-armet sølvlysestage samt kød og sprut.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies