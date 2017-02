TÅRS/HJØRRING: Der synes ingen ende på rækken af indbrud i Hjørring-området, og denne gang er det især gået ud over Tårs-egnen.

Mellem klokken 7.30 og klokken 17 torsdag var der indbrud i en ejendom på Gilsigvej mellem Hjørring Tårs.

Tyvene brød låsen i hoveddøren op, og der er stjålet en sort iPad, en hvid PH 5 lampe, en hvid PH standerlampe, en PH hvid bordlampe, en hvid PH 3/2 lampe, tre Piet Hein lysestager, en bilnøgle til Citroen Model C1, en bilnøgle til Mazda Model CX3, diverse smykker, fem Kähler-vaser, to Kay Bojesen træfugle, to Georg Jensen lysestager, to træfugle af ukendt, samt bestik af mærket Fuga og tre kageknive.

I selve Tårs by blev der torsdag begået to indbrud i villaer i samme kvarter, som har været særdeles hårdt plaget af indbrud den seneste tid.

Mellem klokken 13.15 og 22.20 gik det ud over en villa på Blommely.

Tyvene brød et vindue op med et koben og gennemrodede skuffer og skabe i flere værelser. Der blev stjålet smykker og en bærbar computer af mærket Dell.

Ikke langt derfra, på Rønly, kom tyve ved 22-tiden torsdag ind i en villa ved, igen, at bryde et vindue op med et koben. Her stjal tyvene ravsmykker, perlekæder, guld manchetknapper samt en hvid bærbar pc.

Også syd for Tårs, på Terpetvej, blev der i tidsrummet fra klokken 17.45 til kl. 21.45 torsdag brudt ind i en ejendom.

Tyvene aflistede et vindue, som de pænt satte på plads igen, da de forlod stedet. Tyvene gennemrodede skuffer og skabe - men fandt tilsyneladende intet at stjæle.

På Følfodvej i Hjørring havde en villa også ubudne gæster på besøg mellem klokken otte onsdag morgen til klokken 12.45 torsdag.

Tyvene brød et vindue op med et koben og stjal smykker.