To kunder kan powershoppe

Så er julehjælpen her

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Politi: Satudarah viser interesse for Nordjylland

Dyrt at fyre fyrværkeri af før nytår

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Christian Borup, der er søn af Færgekroens ejer, oplyser, at han efterfølgende har haft en god dialog med lokalpolitiet i Hjørring.

Problemet på Færgekroen bestod hovedsageligt i, at stedet ikke overholdt sin bevilling mht. lukketid.

HIRTSHALS: Da vi forleden skrev om politiets rundtur til forskellige værtshuse i Hjørring og Hirtshals, hvor de flere steder fandt mindreårige, fik vi det skrevet på en måde, så det kunne forstås således, at der også var mindreårige på Færgekroen i Hirtshals. Det er ikke tilfældet.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies