FREDERIKSHAVN: Nysgerrige børn med et brændende ønske om at dygtiggøre sig inden for sport fyldte mandag aften festsalen på Frydenstrand Skoleafdeling i Frederikshavn. 175 interesserede var mødt op for at høre om skolegangen i de kommende talentsportsklasser i 7., 8. og 9. klasse.

På informationsmødet fortalte afdelingsleder på Frydenstrand Skoleafdeling, Jette Overmark, og sportskoordinator Brian Høj om skolegangen og den talentudvikling, som de kommende elever vil møde, når de optages i talentsportsklasserne.

Fra hele kommunen

Eleverne og deres forældre kom fra hele kommunen, og børnene repræsenterede flere forskellige sportsgrene. Talentsportsklasser vil understøtte børnene i både deres sportsgren og i almindelige skolefag frem til folkeskolens afgangseksamen.

- Vi er meget glade for opbakningen til talentsportsklasserne. Vi mener, at klasserne er en god helhedsløsning, hvor unge kan udvikle sig inden for den sport, de holder så meget af, samtidig med at skolen ikke tilsidesættes. Personligt er jeg misundelig på de unge og ville ønske, at der var et så godt tilbud, da jeg selv gik i skole, siger Anders Brandt Sørensen, der er medlem af tovholdergruppen på projektet.

Optagelse skudt i gang

Med informationsmødet er optagelsen til klasserne også skudt i gang.

Elever som ønsker at søge om optagelse, skal indlevere optagelsesskemaer til sportskoordinator Brian Høj senest den 22. januar 2017, som herefter inviterer til en samtale omkring optagelsen.