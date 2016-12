HJØRRING: Der blæser nye vinde over fodboldklubben Vendsyssel FF.

En investorgruppe er ifølge NORDJYSKE’s oplysninger klar med en millionindsprøjtning til 1. divisionsholdet - på betingelse af indflydelse på både den sportslige og organisatoriske front.

Vendsyssel FF’s formand Søren Nørgaard Sørensen vil ikke gå i detaljer, men han bekræfter, at der pågår spændende ting i kulissen.

- Det handler om, at vi arbejder på at få styrket klubben ved at få tilført nogle kompetencer udefra. Der bliver i så fald ikke tale om dramatiske ændringer - men en styrkelse af klubben og de værdier, vi arbejder med, fastslår han.

Søren Nørgaard Sørensen ønsker ikke at åbne mere op for posen, før spillertruppen 4. januar møder ind og får en orientering om forhandlingerne, der ifølge NORDJYSKE’s oplysninger har pågået i kulissen i flere måneder.

Det beløb, investorgruppen har lagt på bordet i forhandlingerne, skulle være i omegnen af tre millioner kroner.