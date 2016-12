IRLAND: Det katolske Irland begynder at mangle præster. Og de fleste af de nuværende præster er i 60’erne eller 70’erne. Nogle er endda på den anden side af 80.

Nu anbefaler en af landets ledende præster, at der må gøres noget for at få flere præster. Og præsten, der hedder Brendan Hoban, mener, at det kan hjælpe, hvis præster får lov til at gifte sig.

Det er et forslag, der er i konflikt med kirkens bestemmelser om præsters cølibat.

Brendan Hoban har været med til at grundlægge Forbundet af Katolske Præster (ACP). Han siger til den britiske avis The Guardian, at der må gøres noget, hvis den katolske kirke i Irland vil holde sig i live.

Blandt andet kan man, siger Hoban, lade gifte mænd være præster. De præster, der har forladt præstekaldet, fordi de ville giftes, skal kunne vende tilbage.

Han erkender, at det vil være en stor forandring, hvis der pludselig kommer gifte præster.

- Men når alt kommer til alt, så er der ingen messer uden præster. Og uden messer er der ingen kirker.

The Guardian skriver, at antallet af præster i Irland i de ti år frem til 2014 faldt med 17 procent til 2627.

Lederen af den katolske kirke er pave Frans i Vatikanet. Han planlægger at besøge Irland i 2018.

Han er ifølge avisen meget opsat på at se på muligheden for, at præster i den katolske kirke kan gifte sig.

Det skal have været et af de emner, som paven mente, skulle drøftes i de katolske biskoppers næste synode - en konference, hvor biskopperne drøfter et særligt emne.

Imidlertid meddelte Vatikanet i oktober, at temaet for den kommende synode bliver unge menneskers kald.

Det organ, der i Vatikanet beslutter dagsordenerne for synoden, nedstemte et forslag om, at cølibat skulle drøftes.

