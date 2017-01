HIMMERLAND: Hagl og usynlig is på kørebanen kostede i løbet af torsdagen samt fredag morgen en del bilister rutscheture og skader. De fleste dog kun på køretøjet.

Allerede torsdag 11.34 blev det første uheld meldt ind til politiet. Det var foregået på motorvejen nær Suldrup, hvor en 43-årig mand på vej mod syd skred ud i autoværnet og derefter videre ud i grøften.

Et kvarter senere var den gal igen, denne gang på motorvejen ud for Nørager. Her var det en pludselig og tæt haglbyge, der fik tre biler til at skride ud, efter at den første var røget ud i autoværnet. Den første bil var også ført af en mand på 43 år,

Ved 22.35-tiden torsdag aften var det en bil med to kvinder, der skred ud på motorvejen ved Hobro. En 55-årig kvinde med en 23-årig kvinde var på vej sydpå, da bilen skred ud på grund af is på kørebanen.

Ingen af de nævnte kom nævneværdigt til skade, men politiet venter at flere anmeldelser vil dukke op i løbet af fredagen.