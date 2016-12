CANADA: Danmarks U20-landshold i ishockey kunne natten til lørdag ikke gentage succesen fra holdets to foregående kampe mod Finland og Tjekkiet, som begge blev vundet.

Trods en dansk føring på 4-1 lykkedes det Schweiz at kæmpe sig tilbage og vinde opgøret.

Den ordinære kamp sluttede 4-4. I overtiden formåede ingen af holdene at få pucken i nettet, og afgørelsen skulle derfor findes på straffeslag. Og her var Marco Miranda ene om at score og sikre Schweiz en sejr på 5-4.

Danmark lagde forrygende ud med tre mål i første periode af Alexander True, Joachim Blichfeld og Niklas Andersen.

Med to minutter tilbage af første periode reducerede Schweiz til 1-3.

Bare 28 sekunder inde i anden periode bragte Mathias From Danmark foran 4-1, men det blev også Danmarks sidste scoring i kampen.

Schweiz reducerede til 3-4 i anden periode og udlignede til 4-4 efter knap fire minutter af tredje periode.

Målt på skudstatistikken ser sejren fortjent ud.

53 gange hamrede Schweiz pucken mod det danske mål, mens Danmark kun havde 22 forsøg.

- Det var ret vildt, siger Danmarks målmand Kasper Krog efter kampen ifølge turneringens hjemmeside.

- Vi holdt ikke rigtig fast i vores kampplan, og vi gav dem mulighed for en del angreb, som de nok ikke skulle have haft, fordi det er et godt hold. De ved, hvordan man skal score, siger Kasper Krog, der efter afslutningen af overtiden blev hyldet af tilskuerne i Montreal for en stærk præstation.

Nederlaget til trods er Danmark for tredje VM i træk nu blandt de sidste otte hold.

Der er endnu ikke sat navn på modstanderen i kvartfinalen, men sandsynligvis bliver det enten USA eller Canada.

