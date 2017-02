FREDERIKSHAVN: Fra den 7. februar vil iværksætterkonsulent i Erhvervshus Nord Tanja Jørgensen hver anden tirsdag sidde klar på MARTEC i Frederikshavn for at tage en snak med de maskinmesterstuderende, som går med en iværksætter i maven.

- Det er ressourcestærke unge mennesker, som har et godt uddannelsesmæssigt fundament. Mange har en tradition for at have hænderne i maskinrummet og den kombination af teori og praksis gør, at de er særdeles attraktive som iværksættere. De vil have en forholdsvis stor chance for at få succes, hvis de starter en virksomhed, og det vil bidrage til vækst og arbejdspladser i Frederikshavn, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

Iværksætterdrømme

De maskinmesterstuderende på MARTEC får en bred vifte af kompetencer inden for teknologi, energi og drift/vedligehold, og der er også fokus på ledelse og management i uddannelsen. Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC er glad for, at de studerende nu får bedre mulighed for at arbejde med deres egen forretningsidéer:

- Maskinmestre er polyteknikere, som via deres uddannelse får en bred teknisk indsigt kombineret med praktisk erfaring, håndelag samt ledelse. Det giver et helt unikt udgangspunkt for at skabe gode, pragmatiske og profitable løsninger - og det er derfor ikke usædvanligt at nyuddannede maskinmestre har en super god idé og et ønske om at blive iværksættere. Vi er meget glade for, at Erhvervshus Nord nu sætter ekstra fokus på at forøge MARTEC dimittenders chance for at gøre iværksætterdrømmen til virkelighed, siger Pia Ankerstjerne.

Praktikpladser

Foruden den åbne kontortid hver anden tirsdag vil Erhvervshus Nords iværksætterkonsulent også undervise i iværksætteri i én lektion på 8. semester, ligesom alle de maskinmesterstuderende tilbydes et gratis studiemedlemskab af Erhvervshus Nord.

- Ud over at bruge Erhvervshus Nords ydelser, kan de også deltage i vores arrangementer, hvor de har mulighed for at få en kontakt til erhvervslivet, som kan være meget værdifuldt, hvis de skal finde en praktikplads eller et job, siger Niels Bay Christensen.

Erhvervshus Nord tilbyder også i samarbejde med MARTECs praktikkoordinator at hjælpe med at finde praktikplads til de studerende qua deres store netværk og kendskab til de lokale virksomheder. Det understøtter den inspirationstur for de maskinmesterstuderende på 7. semester, som de sidste to år er blevet afholdt af Erhvervshus Nord og MARTEC, hvor de studerende kan møde det lokale erhvervsliv.