THY/SKIVE: - Selvfølgelig skal vi ekspandere, når vi er en Thy-virksomhed. Det er et led i den udvikling, der er i landbruget. Vi skal følge med i den tid, vi lever i.

Sådan lyder det fra Søren Hundahl, der sammen med sin bror, Erik, ejer og driver virksomheden J. Hundahl A/S - med hovedsæde på Hjulmagervej i Tilsted.

Brødrene har siden 2010 haft en afdeling i Brårupgade i Skive, men det har længe stået klart, at det ikke var en holdbar løsning i længden, fordi forretningen ligger i lejede bygninger.

Nu har J. Hundahl A/S købt 16.000 kvadratmeter erhvervsjord i den sydvestlige del af Skive, og her er det planen at opføre en ny maskinforretning i størrelsesordenen 1500-2000 kvadratmeter.

- Vi håber at kunne øge vores markedsandel i området, siger Erik Hundahl.

J. Hundahl A/S har i dag sine aktiviteter fordelt på salg og service af landbrugsmaskiner, industrimaskiner samt udstyr til have og park.

Virksomheden er med en årlig omsætning på cirka 270 mio. kr. blandt de fem største aktører i branchen.