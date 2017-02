HJØRRING: Virksomheden Danish Salmon i Hirtshals fik onsdag aften tilladelse til at udlede 45 ton kvælstof i havet fra sit lakseopdræt.

Et stort flertal i Hjørring Byråd sagde ja.

Hirtshals Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelse, men VVM-redgørelsen betegner udledningens betydning for vandmiljøet som ubetydelig.

Kun Enhedslistens Louise Hvelplund stemte i mod. Hun tilkendegav, at hun ville stemme for, hvis hun fik en garanti for, at man fandt de 45 tons andre steder, så kommunens samlede udledning holdes nede. Hjørring Kommunen tekniske forvaltning forventer, at kommunen kan finde de 45 tons andre steder, men borgmester Arne Boelt (S) afviste at give en garanti.

Byrådsflertallet sagde ja, fordi Danish Salmon er forgangsvirksomhed, når det gælder kvælstofsudledning fra lakseopdræt. Den forurener langt mindre end sædvanlige laksehavdambrug og arbejder på at nedbringe udledning af kvælstof og fosfor endnu mere.