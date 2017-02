MARIAGERFJORD: Uden at kende de eksakte økonomiske konsekvenser besluttede det borgerlige flertal i Mariagerfjord Byråd - Venstre, LA og DF - torsdag aften, at den kommunale genoptræning skal privatiseres.

Socialdemokraterne og Alternativet stemte imod. Leif Skaarup (S) og hans partifæller fandt det stærkt bekymrende, at de borgerlige vil privatisere på et uoplyst grundlag.

Leif Skaarup stillede derfor forslag om, at sagen sendes retur til udvalget, så der kan komme tal på bordet for den forventede besparelse. Han fik opbakning fra sine egne partifæller og Alternativets Melanie Simick, men det borgerlige flertal stemte forslaget ned. Den timelange debat blev fra tilhørerpladserne fulgt af en større gruppe kommunalt ansatte fysioterapeuter, der nu kan se frem til at få en fyreseddel.

Borgmester Mogens Jespersen (V) talte dunder til byrådskollegerne i sundheds- og omsorgsudvalget: - I har saftsuseme at sende noget gennemarbejdet i byrådet næste gang. Det kan ikke være rigtigt, at der er 27 spørgsmål, som ikke kan besvares, sagde Mogens Jespersen.

Næstformand i udvalget, Helle Mølgaard (V) forsvarede sig under debatten med, at udvalget har haft svært at få tallene oplyst fra forvaltningen. I det private vil genoptræning af knæ og ryg ifølge Helle Mølgaard koste cirka 3000 kroner pr. genoptræning.

- I det kommunale er det svært at gennemskue, hvad vi betaler, men omkring 7000 kroner pr. genoptræning - men der er store forskelle alt afhængig af, hvor omfattende det er, sagde Helle Mølgaard.

Per Husted (S) fandt det temmelig problematisk, at det ikke er lykkedes udvalget at få tallene. Partifællen Leif Skaarup (S) efterlyste beregninger på den økonomiske gevinst ved de fire modeller for privatisering, som har været i spil.

- Hvad forventer man at spare ved de fire forskellige modeller? Det er et ganske fornuftigt spørgsmål, sagde Leif Skaarup.

Fra blå og rød side i byrådet lød det i øvrigt samstemmende, at man har fuldt tillid til såvel private som kommunalt ansatte fysioterapeuter. I begge lejre er der med socialdemokraten Karen Østergaards ord stort engagement, professionalitet og samvittighedsfuldhed.