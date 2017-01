BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune har sagt ja til at der på asfaltfabrikken NCC Roads i Hjallerup etableres en støjvold.

Udvidelse af støjvolden sker for at sikre at virksomhedens nedknusningsaktiviteter ikke kan medføre støjgener ved naboer. Volden opbygges i genbrugsasfalt og vil med tilladelsen blive forhøjet med en halv meter og forlænget med 35 meter mod øst. Støjberegninger viser, at støjen under praktisk nedknusning overholder virksomhedens støjgrænser.

Udvidelse af volden sker inden virksomheden foretager nedknusning.