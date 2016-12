NØRHALNE: Der måtte en ekstra finalekamp til for at finde vinderen af onsdag aftens indledende stævne i det traditionsrige indefodboldstævne, Nørhalne VVS Cup, der i år spilles for 35. gang.

Den ordinære finalekamp mellem sidste års vindere, specialisterne i indefodbold Løgstør og 2. divisionsholdet Jammerbugt FC sluttede nemlig 3-3, mens divisionsholdet trak det længe strå i den ekstra finalekamp med en 3-1 sejr.

Jammerbugt havde kvalificeret sig til finalen ved at besejre AaB med overbevisende 9-3, mens Løgstør overraskende vandt stort med 6-1 over et andet af stævnets specialister i indefodbold, Sulsted IF.

Dermed er alle fire hold klar til finalestævnet som spilles fredag aften i Nørhalne Hallen.

Stævnet onsdag aften var præget af mange jævnbyrdige kampe, og der deltog to debutanter, nemlig Aalborg Futsal samt Hirtshals IF, der var forstærket af den tidligere Vendsyssel og nuværende Viking FK-spiller, Patrick Pedersen. Hirtshals var til det sidste også med i opløbet om at kvalificere sig til finalestævnet.

Torsdag skal de sidste fire finalister findes ved det andet indledende stævne, hvor puljerne er:

Pulje 3: Hobro IK, Vejgaard BK, Dronninglund IF, Fremad Nørhalne og Nørresundby FB.

Pulje 4: Birkelse IF, Biersted IF, Aalborg KFUM, Arentsminde og Aabybro IF.

Placeringerne i de indledende puljer onsdag aften var:

Pulje 1:

Sulsted 10 point

Jammerbugt 9 point

Gug B 4 point

Brønderslev 4 point

Aalborg Futsal 1 point

Pulje 2:

AaB 10 point

Løgstør 7 point

Skjold Sæby 7 point

Hirtshals 4 point

Aalborg Chang 1 point