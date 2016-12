NØRHALNE: Der bliver lagt hårdt ud fra start fredag aften, når finalestævnet i indefodboldturneringen Nørhalne VVS Cup spilles i gang.

I allerførste kamp mødes nemlig de to 2. divisionsrivaler Vejgaard og Jammerbugt FC, mens de øvrige to hold i den første finalepulje er AaB og Birkelse.

Fredag aftens anden finalepulje tæller sidste års vindere fra Løgstør samt et andet hold specialister i indefodbold, Sulsted.

De sidste to hold er vinderne af torsdag aftens indledende stævne, Nørresundby fB, samt torsdag aftens overraskelse Biersted IF, som spillede sig i semifinalen i den indledende runde og dermed til fredagens finalestævne ved blandt andet at besejre Aalborg KFUM 6-5 og lokalrivalerne Aabybro med 14-3.

I semifinalen blev det til nederlag på 9-3 til de senere vindere NfB.

Birkelse vandt sin semifinale 6-5 over Vejgaard efter en tæt kamp, hvor den tidligere AaB´er samt Jammerbugt FC spiller og træner, Marin Pedersen, sekunder før tid i den ordinære kamp udlignede for Vejgaard og dermed forlængede semifinalen med en ny kamp på tre minutter, som det unge hold fra Birkelse vandt.

I finalen i torsdagens aftens indledende stævne kom Birkelses talenter dog til kort mod mere rutinerede Nørresundby fB, der vandt 9-5.

Allerede onsdag kvalificerede Jammerbugt FC, Løgstør, Sulsted og AaB sig til fredagens finalestævne i den 35. udgave af Nørhalne VVS Cup, som spilles i Nørhalne Hallen.