REBILD: Løsgænger i byrådet for Rebild Kommune Jeppe Ugilt Hansen har valgt at melde sig ind i Venstre, og vil ved næste kommunalvalg stille op på Venstres liste.

Venstres byrådsgruppe har gennem hele den sidste valgperiode haft et rigtig godt samarbejde med Jeppe Ugilt Hansen.

- Vi har oplevet, at vi har været meget enige om tingene. Samtidig har vi også oplevet, hvordan Jeppe har lagt mange kræfter i at være velforberedt og velovervejet til møderne, hvilket er en fornøjelse, udtaler Gert Fischer som gruppeformand for Venstres byrådsgruppe og spidskandidat til det forestående kommunalvalg.

Jeppe Ugilt Hansen bor i den sydlige del af Rebild kommune og kommer til at høre ind under Venstre i Nørager.

Her udtaler Solveig Værum Nørgaard som formand for den lokale vælgerforening:

- Vi har længe gerne ville have fat i Jeppe, da han er meget seriøs i sit arbejde, og politisk er meget vedholdende og argumenterer for sine synspunkter, gået efter sagerne og ikke personerne. Jeg skal da heller ikke lægge skjul på, at det er mit håb, at det, at vi har fået Jeppe med på holdet kan være med til at signalere, at fornyelsen af Venstre er i gang og dermed, at vi kan trække flere yngre kræfter med på holdet.

Rent praktisk vil Jeppe Ugilt Hansen allerede fra den førstkommende uge være en del af Venstres byrådsgruppe.