JERUP: - På lørdag har vi åbent hus og indskrivning til Jerup Privatskole, fra 11-13, så, jo, vi har travlt. Men vi er heldigvis mange, der brænder for det her.

Det siger Per Frandsen, en af initiativtagerne til Jerup Privatskole.

Her lørdag formiddag er han og et halvt hundrede andre jerupborgere trukket i arbejdstøjet og i fuld gang med at gøre rent, male, rydde op og gøre klar på den gamle skole, der lukkede som folkeskole i sommeren 2015.

Skolen ribbet for alt

Frederikshavn Kommune havde ryddet op efter sig, da de rykkede ud. Samtlige møbler, reoler, inventar, knappenåle, ALT var væk og sendt til ulandsprojekter i Afrika, så ildsjælene bag Jerup Privatskole har været på jagt og faldt over et sæt skoleborde og stole på et studenterkursus i Hellerup.

Det købte de for 1.000 kroner. Transporten stod Erling Christensen Møbler for. Hans flyttebiler kører flere gange om ugen til Sjælland med nye møbler og i stedet for at køre hjem med en tom bil, ja, så tog han møblerne med retur.

Sådan hjælper de hinanden og finder løsninger på det, der ligner en seriøs kickstart af Jerup og omegn.

Oprør fra udkanten

- Small is beautiful. Sådan er det i min verden, siger Hans Schmidt Andersen, manden, der i dag har skøde på Jerup Skole.

Det vakte opsigt, da erhvervsmanden sidst i november købte Jerup Skole. For en bagatel af 55.000 kroner. Billigt, ja, men hvad ville han dog på den galej?

Men Hans Schmidt Andersen har en mission, der rækker ud over hans engagement på Jerup Skole.

- Mange landsbyer lukker de kommende år. Jeg kan se det, når jeg kører gennem landskabet. Det er en kamp for overlevelse, og landsbyerne må tage sagen i egne hænder. Ellers dør de.

- Her er der en vilje til at overleve. Selv om brugsen er lukket. Kroen er lukket og skolen er lukket. Hvis ikke borgerne selv gør noget, så dør landsbyerne, siger Hans Schmidt Andersen. Der selv bor i Jerup. Og selv har gode erfaringer med at puste nyt liv små virksomheder.

- Det er noget sludder, at alt skal centraliseres og være stort for at være rationelt. Tværtimod. Vi kan se, hvordan infrastrukturen i landdistrikterne falder sammen efter kommunalreformen. Den udvikling skal vi have vendt. Men vi skal vi have menneskene med. Jeg synes, det er smukt at arbejde et sted, hvor man kender alle medarbejderne. Man er tæt på det hele. Små enheder fungerer. Det har jeg bevist i erhvervslivet, og nu vil jeg bevise det her i Jerup, siger Hans Schmidt Andersen.

Lang liste med idéer

Den kommende privatskole bliver langt fra den eneste aktivitet i skolebygningerne.

Skolen skal være Jerups kulturelle midtpunkt. Her er plads til et aktivt ældrecenter. Skolen kan være base for cykel- og hesteturisme. Her kan være hytter til primitiv overnatning, social virksomhed i samarbejde med Kragskovhede Fængsel, arbejdende værksteder, øvelokaler for lokale bands, aftenskolekurser, butikker ud til vejen, koncerter og halballer, firmafester og kontorfællesskab for mindre virksomheder. Og meget mere.

Idékataloget er langt som køen til privatskolerne i Frederikshavn Kommune.