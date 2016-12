STRANDBY: 1. april 2015 overtog brødrene Jesper og Bjarke Faurholt Jensen skibsværftet i Strandby.

Siden har de ikke set sig tilbage, men torsdag eftermiddag holdt brødrene og de nu 39 ansatte på JOBI Værft A/S lige en velfortjent pause, da værftet markerede rejsegilde på den 2500 kvadratmeter store tilbygning på Strandby nordhavn.

Skibsværftet, der nu har samlet sine aktiviteter i Strandby, tilbyder reparation og vedligeholdelse af såvel træskibe som stål- og komposit, og senest har værftet fået en ordre på en nybygning af en trawler til en lokal fisker.

Vokseværk og travlhed

Kunderne strømmer til, og behovet for mere albuerum er til at få øje på. Værftet har købt den gamle malerhal og bygger nu et stort servicecenter med separate afdelinger til tømrerne, smedene, maskin- og hydraulikfolkene samt nye velfærdsfaciliteter.

Den nye bygning forventes klar til midt i april, og derefter går værftet så i gang med den gamle værftshal, der skal have den helt store overhaling.

- Men samtidig med at vi bygger, skal vi jo passe vores kunder, så vi rykker sammen i bussen og producerer meget på få kvadratmeter, siger Jesper Faurholt, der glæder sig til at få mere plads.

- Professionelt parløb

Borgmester Birgit Hansen glædede sig over Strandbys Gazelle-virksomhed, der i sin korte levetid i Strandby har vundet flere priser. For nylig vandt man den nordjyske ejerlederpris og i januar Erhvervsrådets iværksætterpris.

- I har gode væksttal, og I har en faglig stolthed over jeres håndværk og kører et professionelt parløb - og så ligger I lige i smørhullet mellem de to storebrødre i Skagen og Frederikshavn, sagde borgmesteren, der også roste lokalsamfundet for at bakke op om skibsværftet:

- Succesen bunder i lokalsamfundet. I Strandby står I sammen, og der er et godt netværk af lokale underleverandører.

Claus Hjørne, formand for Strandby Havn og Fiskeriforening, takkede brødrene Faurholt for gang på gang at løfte overliggeren for, hvad der er muligt, og glædede sig til, at udvidelsen er helt på plads.

Det nye byggeri på JOBI Værft løber op i godt 15 millioner kroner, og FiskeriLAG Nord har støttet med én million kroner.