BRØNDERSLEV: Brønderslev Bibliotek har fredag 10. februar et arrangement med krimiforfatteren Lone Theils.

Lone Theils er forfatter til kriminalromanerne "Pigerne på Englandsbåden" og "Den blå digters kone", der begge handler om dansk-britiske London-korrespondent Nora Sand. Lone Theils arbejdede selv som korrespondent i London, før hun blev forfatter.

Hør hende fortælle om arbejdet med bøgerne, de virkelige og skræmmende historier bag krimierne og om byen London. Lone Theils beskriver også skiftet fra det mangeårige arbejde som journalist i London til fuldtidsforfatter hjemme i Danmark.

Gennem 16 år arbejdede Lone Theils i London, hvor hun bl.a. arbejdede som korrespondent for Politiken. I 2015 debuterede hun med krimien "Pigerne fra Englandsbåden", der var inspireret af en virkelig hændelse, hvor nogle fotos af ukendte piger, taget på Københavns Hovedbanegård, pludselig dukkede op hos en amerikansk seriemorder. Dermed lagde hun grunden til en serie med journalist Nora Sand i hovedrollen. Romanen fik ved udgivelsen flotte anmeldelser og er siden solgt til udgivelse i mange lande.

Nu er Lone Theils flyttet hjem til Danmark, helt præcist til et sommerhus ved Fjellerup Strand på Djursland. Lone Theils, som oprindeligt er fra Holstebro, besluttede sig for at stoppe sin karriere som korrespondent da et tysk forlag tilbød hende 250.000 kr. for rettighederne til at udgive "Pigerne fra Englandsbåden" i Tyskland. Arbejdet som journalist krævede mere og mere, men lønnen fulgte ikke med.

Det har altid været Lone Theils drøm at blive krimiforfatter og hun har lige siden barndommen interesseret sig for bøger. Et af hendes store forbilleder er forfatteren John Le Carré.

Hendes ambition med forfatterskabet er at blande den engelske og den danske krimigenre. Som hun gør i romanen "Den blå digters kone", hvor Lone behandler en aktuel debat omkring flygtninge, teltlejre og asylcentre.

Arrangementet, der indledes klokken 16, er i samarbejde med AOF Vendsyssel og Forfattercentrum.