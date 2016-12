SPANIEN: For borgerne i den spanske landsby Pinos Puente bliver julen ekstra sød i år.

De er nemlig blandt vinderne ved det traditionsrige, spanske julelotteri, "El Gordo", der er verdens største og i år uddelte omkring 17 milliarder kroner.

Lotteriets titel betyder "Den Fede", og det usædvanlige er, at præmiesummen fordeles blandt tusindvis af mennesker frem for blot nogle heldige få.

Og ved dette års udtrækning var de 13.000 indbyggere i Pinos Punte altså blandt de mange vindere, der får glæde af den enorme gevinst.

Omkring 170 millioner kroner skal Pinos Puente-borgerne dele, og pengene falder på et tørt sted i den lille landsby, hvor 29 procent står uden arbejde.

- Det er mange penge for en lille by, der har haft det svært, siger den lokale borgmester, Jose Enrique Medina, til nyhedsbureauet AFP.

Store dele af den spanske befolkning samles hvert år den 22. december og følger årets udtrækning, der bliver vist direkte på tv. Mange byer, familier og virksomheder køber numre sammen og deler eventuelle gevinster.

Udtrækningen spreder generelt glæde i Spanien, der lige nu har en arbejdsløshed på 18,9 procent, hvilket er det næsthøjeste i Europa.

En af vinderne var den 44-årige Vicente Villaverde, der er gastekniker.

- Jeg var ved at lede efter mit værktøj, da jeg blev ringet op og bedt om at se på mit lod. Jeg havde vundet 400.000 euro (knap 3 millioner kroner).

- Jeg har et barn med et handicap, og det her kommer til at gøre vores liv meget lettere, siger han til lokale journalister, skriver AFP.

Lotteriet har været en fast tradition i Spanien, siden det blev afholdt første gang tilbage i 1812. Et lod koster ifølge nyhedsbureauet AFP fra 20 euro (150 kroner).

Udtrækningen af numrene foretages af skolebørn fra Madrid, og det tager typisk tre timer. Årets vindernummer var 66.513.

/ritzau/