HOBRO: 74-årige Morten Ege Thomsen har i dagens anledning fundet pænt fodtøj frem, men ellers er han kendt for at gå ind i folk med træsko på. Hans folkelige facon, kombineret med stor faglig indsigt, har gennem årene skaffet ham et stort netværk.

Samarbejdspartnere, kolleger og familie strømmer da også hos Agri Nord på Horsøvej i Hobro, da Morten Ege Thomsens 40 års jubilæum som kvægbrugskonsulent ved Agri Nord fredag bliver fejret.

- Morten er en omfavnende person, der har et stort hjerte for alt og alle. Han kender gud og hvermand i landet inden for kvæg. Det netværk han gennem årene har opbygget, har landboforeningen nydt godt af.

- Han går ind i folk med træsko på, lyder det anerkendende fra en af receptionsgæsterne, Lone Sondrup, kvægavler og tidligere formand for Hobro Landboforening.

Morten Ege er også kendt som Mr. Dyrskue. I 37 år var han sekretær for Hobro Dyrskue, og han har stadig en finger med i spillet ved afviklingen af skuet. Morten Ege er garant for, at traditioner som morgensang og flaghejsning holdes i hævd.

- Jeg har været så heldig, at mit job er min hobby, og min hobby er mit job. For 40 år siden satte jeg mig for, at Hobro kraft’edeme skulle på landkortet - vi skulle være de bedste, siger Morten Ege Thomsen på sin vanligt bramfrie facon.