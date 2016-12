AALBORG: Den forholdsvis nye Piddle Bicycle Clubs medlemmer fik mange juletravle Aalborgensere til at stoppe op og sende et venligt smil, da cyklisterne sidst på eftermiddagen var mødt op på pladsen ved Gåsepigen med deres julepyntede cykler.

Piddle BC er en lille forening for folk med lyst til fortsat som børn at lege med cyklen og køre ture i moderat tempo.

- De fleste cyklister drøner afsted. Det handler bare om at komme fremad. Vi gør det modsatte. Vi tager det roligt og hygger os, når vi cykler, fortæller Peder Vilman, som er mødt frem med sin julepyntede cruisecykel.

Foreningen havde inviteret alle interesserede cyklister til at at køre med på en tur gennem byens gader. Men langt de fleste deltagere var ejere af cruisecykler

- Vi vil gerne vise byen vores cykelglæde og slå et slag for cyklen som et miljørigtigt transportmiddel, siger Martin Flindt Bjerg, formand for Piddle BC i Aalborg.