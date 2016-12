BRØNDERSLEV: Der er dømt julehygge og julemad juleaften i Bjælkehytten i Frederiksgade i Brønderslev.

Der er omkring 20 gæster, der har tilmeldt sig julearrangementet, der holdes for fjerde gang.

- Der er mange, der ikke har et sted at holde juleaften, så jeg åbner selvfølgelig for dem, fortæller Søren Rødkjær fra Bjælkehytten.

Det er ikke kun faste kunder, men også andre, der gerne vil komme her, fremfor at sidde alene juleaften. Det er blevet en rigtig hyggelig tradition.

Søren Rødkjær betragter juleaftensarrangementet som en slags sammenskudsgilde.

- Jeg bestiller maden, som tilberedes af andre. Der er nogen, der klarer flæskestegen, mens andre laver risalamanden. Der er intet køkken i Bjælkehytten, men der benyttes kogeplader til at holde maden varm. Der er selvfølgelig også juletræ, men vi danser ikke om juletræet. Der er nogle der synger. Pakkespil er der også, idet hver skal have en pakke til 20 kroner med.

Klokken 16 lukker værtshuset, og så dækkes der ellers op, for at åbne dørene klokken 18.