BRØNDERSLEV: Julens helligdage står overvejende i familiens tegn for mange, men der er lige en undtagelse: Første Juledag er en stor gå-i-byen dag for unge mennesker, men også de knap så unge har et fast mødested i Brønderslev. Det er i Den Runde Pavillon, som byder på "Julebal for voksne" sent ud på aftenen, og det er blevet lidt af et tilløbstykke.

- Det er syvende år i træk, at vi har det, fortalte Henrik Hald, bestyrelsesmedlem i Den Runde, der tog mod entre og bød velkommen.

Traditionen med julebal for voksne opstod, fordi der manglede et sted at mødes i julen.

- Der manglede et sted at gå hen og drikke en øl, hvis man ikke vil på diskotek eller værtshus, fortæller Henrik Hald i døren.

Overskuddet fra festen går til lokale formål - i år til redskaber til et motionscenter, mens det tidligere har gået til musikinstrumenter til lokale musikere.

Til juleballet er det oplagt at få sig en swing om og en glad aften - og så er der rig mulighed for at få sig en rigtig god snak.