DANMARK: Julen har de fleste danskere brugt på at mæske sig i tunge kalorier, og den adfærd ser ud til at være utilfredsstillende for mange os. I hvert fald rejser mange tusinde danskere sig næsten bogstavelig talt fra julebordet for at gå ned i det lokale fitnesscenter.

fitness dk, der er en af landets største fitnesskæder med 47 centre rundt om i Danmark, oplever netop nu en voldsom stigning i antallet af nye medlemmer. En stigning, som tenderer den, der ikke overraskende sker i de første uger af et nyt kalenderår.

- Vi kan konstatere, at danskerne efter en juleperiode er så motiverede for at træne, at de i år dropper julehyggen mellem jul og nytår for at melde sig ind i et fitnesscenter, fortæller Christian Rau, der er salgs- og marketingdirektør hos fitness dk.

Mange indmeldelser i januar

Motionsmåned

Selvom december slutter med mange nye fitnesshungrende danskere, er det dog stadig forventningen, at der kommer gang i tilmeldingerne i den traditionelle motionsmåned nummer et - nemlig januar.

- Et nyt år skaber en masse nytårsforsætter, og dér er motion højt på listen, og det vil det sandsynligvis også være i 2017. Vi forventer, at vi, ligesom vi plejer, vil få en pæn vækst i antallet af nye medlemmer på et femcifret antal i januar, hvor vi i andre måneder ligger på et lavere niveau, mener direktøren.

Ifølge fitness dk vil danskerne især efterspørge personlige trænere, når de begiver sig ned i fitnesscentret. Den personlige og evidensbaserede træning har for alvor grebet danskerne de seneste par år, pointerer Christian Rau.