Skoleklasser for sportstalenter

To biler i frontalt sammenstød

Biler kørte over for rødt med katastrofeblink

Nordjyderne vil have både and og flæskesteg til jul

- Birgit var med lige fra vi startede og til vi sluttede med at danse om juletræet og synge "Dejlig er jorden", siger Dan Thomsen.

- Vi har haft 87 familier, der har søgt om julehjælp. Det er cirka som tidligere år, men vi kan se, at ansøgernes rådighedsbeløb er blevet mindre i år, siger Dan Thomsen, der var imponeret over borgmesterens udholdenhed og engagement.

- Vi har travlt her i juletiden, men vi synes, det er et rigtig flot initiativ. Derfor stiller vi op, siger kapelmester Knud-Erik Thrane.

Dan Thomsen fra Frimurerordenen læste juleeventyr, og Tina Siel, Tine Lilholt, Knud-Erik og Klaus Thrane spillede julemusik for de i alt 111 modtagere af årets julehjælp, der deltog i julefesten.

Udover Karsten Andersen & Co. på restauranten i Havnegade deltog borgmester Birgit Hansen, der sammen med pædagogstuderende fra seminariet i Hjørring hjalp børnene med juleklip til det store juletræ og uddelte et diplom til alle børnene.

- Tidligere har vi afleveret julekurvene privat hos de enkelte modtagere, men i år har vi valgt at holde en fest her på Fridas, fortæller Jørn Jokumsen fra Frimurerordenen, der har fået massiv opbakning.

FREDERIKSHAVN: Der var for alvor julestemning på Restaurant Frida by Jensen i Havnegade onsdag aften.

Borgmester Birgit Hansen og Victoria med et af diplomerne, som fulgte med årets julehjælp fra Frimurerordenen Frederikshavn.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies