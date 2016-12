AARS:- Ja, nu må jeg finde det gamle julepynt frem fra gemmerne, lød det fra flexjobber Kalle Hansen, Ranum, da han ligesom de øvrige modtagere af Dansk Folkehjælps juleuddeling fik et juletræ oveni.

Der var høj julestemning, da Dansk Folkehjælp Vesthimmerland mandag uddelte julekurve i Aars. Foruden en julepakke med alskens juletilbehør, gavekort til legetøj og sportstøj, rejsegavekort fra DSB, rug- og franskbrød fra Farsø Bageri, juleand eller julesteg var der et juletræ til samtlige 123 ansøgere fra juletræsavler Susanne Hansen, Lyngholmgård i Blære.

- Jeg fik som juletræsavler ideen at sponsere træer til den lokale juleuddeling, fortæller Susanne Hansen.

- Det er at støtte på en lidt anden måde, og jeg skal love for, at modtagerne var glade

Susanne Hansens gestus betyder bl. a., at flexjobber Kalle Hansen, Ranum, for en gangs skyld får råd til at have et juletræ. Han kører som flexjobber pensionistmad for Trend Kro og er glad for juledonationen fra Dansk Folkehjælp.

- Juledonationen betyder meget for os, fortæller Kalle Hansen.

- Den er med til at sikre, at vi ligesom andre kan få en hyggelig juleaften.

Kalles 15-årige datter Stephanie glæder sig til at hjælpe faderen med at få pyntet træet.

- Det eneste, vi indtil nu har pyntet op med, er en julekæde i stuen, oplyser Stephanie, som var med faderen i Aars efter julekurven.

Gitte Kjeldsen, Aalestrup, understreger, at julekurv og juletræ er kærkomne tilskud til julen.

- Det betyder meget, når man som jeg skal holde jul for fire børn og har en lav indkomst, siger Gitte Kjeldsen.

Også for Eva Hamborg, der læser til SOSU-hjælper i Aalborg, falder julegaven fra Dansk Folkehjælp på et meget tørt sted.

- Jeg skal holde jul for mine børn, Anton på tre et halvt og Alberte på to et halvt år, og får besøg af mine forældre og min bror. Skønt, at jeg nu også får et juletræ, pointerer Eva Hamborg.

Formand Herdis Brix, Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, er for sin del ovenud tilfreds med den lokale opbakning til årets julehjælp.

- Det lykkedes os at samle tilstrækkelige midler til at efterkomme alle de 123 ansøgninger fra enlige forsørgere på overførselsindkomst, som er godkendt af Vesthimmerlands Kommune, beretter Herdis Brix.

- Det er en fantastisk følelse, at vi ikke skulle til at udelukke nogle, som opfylder kriterierne. Det er tiende gang, vi her i Vesthimmerland deltager i uddelingen af julehjælp. Indsamlingsrekorden skyldes ikke mindst indsatsen fra vort erhvervspanel samt omfattende mediedækning.

Juleuddelingen fandt sted hos 3F Midtfjords afdeling Himmerlandsgade 146, Aars.