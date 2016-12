Julehygge for fuld udblæsning

Biler kørte over for rødt med katastrofeblink

Bygen betød, at zoo-julemandens pebernødder blev lidt bløde i kanten.

En hagbyge, der varede lige så længe som det tager at synge "Et barn er født i Betlehem", beretter Aalborg Zoo.

Og det blev en vejrmæssigt blandet oplevelse for dem ved julegudstjenesten i det fri, som både bød på sol og pludseligt skybrud i form af en kraftig haglbyge.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies