SJØRRING: - Pyh, jeg kan godt mærke, at den har stået på medister, lyder det fra en af spillerne i Sjørring Idræts- og Kulturcenter.

Det er tredje år i træk, Sjørring Bordtennisklub arrangerer BordteNISSENs dag. 12 borde er sat op, og der spilles på forskellige niveauer ved dem alle.

- Det er en hyggedag. Alle kan komme ind fra gaden og være med, siger Peter Bak-Jensen, der er træner og bestyrelsesmedlem i Sjørring Bordtennisklub.

Selvom der er godt fyldt op ved bordene, kan arrangørerne godt mærke, at det er en arbejdsgiverjul.

- Sidste år kom der omkring 80 deltagere, siger han.

Folk, der til daglig bor i blandt andet Nykøbing, Gran Canaria, Odder og Schweiz er dukket op. Arrangementet er også et sted, hvor gamle spillere fra klubben kan mødes over en kamp.

Jens Jakobsen bor til daglig i Schweiz. Han har været med til arrangementet de sidste år, når han alligevel har været hjemme hos sine forældre i Sjørring for at holde jul.

- Det er hyggeligt at se de gamle. Vi spillede også mod hinanden for 35 år siden, så det er sjovt at tage revanche igen, siger han.

Selvom det primære formål med BordteNISSENs dag er at hygge sig med hinanden, gør det heller ikke noget, hvis nogle af deltagerne får lyst til at komme igen.

- Det er da en bette bagtanke, siger Per Frost, der er bestyrelsesmedlem i Sjørring Bordtennisklub.