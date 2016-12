AALBORG: I de sidste kampe inden juleferien var Aalborg Pirates ramt af særligt mange skader, og man hentede blandt andet Henry Hardarson fra Esbjerg Energy til som forstærkning.

Derfor kom juleferien også på et kærkomment tidspunkt, og piraterne har fået ladet op inden to lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks torsdag og fredag.

- Det har gavnet os med en lille pause på fire dage. Hvis ikke vi er blevet nogle af vores skader kvit, skulle vi andre i hvert fald gerne have fået ladet op, siger piraternes Julian Jakobsen.

Netop bredden i truppen er ifølge Aalborg-spilleren et af holdets styrker, og den bliver derfor også vigtig for at hente et godt resultat i aftenens kamp mod høgene fra nord.

- Vi skal levere en hård og struktureret indsats, og vi skal stå tæt i defensiven. Vi er klar over, at vi ikke er så mange, og vi er bedst, når vi er flest, lyder det fra forwarden.

I aftenens opgør mellem de to lokalrivaler har frederikshavnerne hjemmebanefordelen. Kampen spilles klokken 19.

I morgendagens kamp, der spilles i Aalborg, er der kampstart klokken 19.30.