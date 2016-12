Stor interesse for Final4 i Aalborg

Pandrup Bokseklub havde fire boksere på plakaten ved stævnet. Daniel Petersen vandt også sin kamp med 3-0 over en tjekke, Marek Cureja. I ungdomsrækkerne blev det til gengæld til nederlag til både Magnus Jacobsen og Mohamad Sleimann.

- Det var dejligt at få revanche. Jeg var bedre til at holde pres på ham denne gang, og min form var også bedre denne gang, siger en tilfreds Frederik Lundgaard Jensen.

Modstanderen var tjekkiske Lucas Dekys, som han for tre år siden tabte til ved samme julestævne. Denne gang fik han dog ram på den uortodokse modstander og vandt en klar pointsejr på 3-0.

