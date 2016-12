JERSLEV: Jerslev-Sterup Idrætsforening har onsdag julespring i Spar V Hallen i Jerslev.

- Vi har fået rigtig fede springfaciliteter, og dem kan vi ikke vente med at bruge, siger formand for Jerslev-Sterup Idrætsforenings gymnastikafdeling, Helene Wognsbæk Jensen.

Der er springes onsdag klokken 13-15. Springtrænere er klar til at bistå både nuværende springgymnaster og nybegyndere.

- Man skal bare møde op. Der er rig mulighed for at få sin lyst styret med at springe, siger hun.