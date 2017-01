BRØNDERSLEV: Karsten Frederiksen (K) er af De Konservative valgt til borgmesterkandidat, der skal tage kampen op mod Mikael Klitgaard (V) og Arne M. Jensen (S).

Karsten Frederiksen er af den konservative generalforsamling valgt uden modkandidat.

Ifølge formand Peter Stecher er De Konservative ved at være klar til valg. Der er foreløbig 14 kandidater.

- Næsten alle bysamfund er repræsenteret på listen, der får endnu flere navne i den kommende tid.

Ved valget i 2013 blev Karsten Frederiksen og Line Vanggaard Pedersen valgt, og partiet var kun 40 stemmer fra at få valgt et tredje medlem.

Peter Stecher oplyser, at målet er at få mindst to valgt til byrådet i november. Partiet håber på tre.