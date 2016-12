AALBORG: I Aalborg vil det nye år - bogstaveligt talt - blive markeret med et brag, når Musikkens Hus fyrer op under årets største fyrværkerishow på dansk grund.

Et show, der ifølge Lasse Henningsen, administrerende direktør i Musikkens Hus, vil overgå både åbningen af Musikkens Hus i 2014 og The Tall Ship Races.

- Det bliver larmende, stort og flot! Normalt skal sådan noget godkendes af beredskabet, men der er så mange brag i det her show, at vi skulle godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, fortæller Lasse Henningsen.

Fejrer køb af Budolfi Plads

Fyrværkerishowet er en gave fra SEBC Holding og manden bag, Egild B. Christensen, der i november købte halvpart i Budolfi Plads.

Og netop dette køb er en af grundene til, at Egild B. Christensen har besluttet sig for at markere årsskiftet.

- Jeg glæder mig frygteligt meget til, at vi får lavet den plads færdig - den, vi har i dag, ser jo forfærdelig ud. Så det synes jeg godt, vi kunne fejre på en måde, siger Egild B. Christensen.

At det netop bliver fejret med et fyrværkerishow er ingen tilfældighed.

- Jeg synes, det er skide flot! Og så er det noget, alle, der er i Aalborg, kan nyde godt af, tilføjer Egild B. Christensen.

Alle er velkomne

Det store fyrværkerishow kan ses over Limfjorden ved Musikkens Hus fra klokken 23.59 og cirka et kvarter frem.

Ligesom ved åbningen af Musikkens Hus i 2014 vil showet være akkompagneret af klassisk musik. Bragene vil således følge musikken, som blandt andet kan høres fra Musikkens Plads, hvor man ifølge Lasse Henningsen vil have det bedste udsyn til showet.

- Det er selvfølgelig på eget ansvar, men vi har sat sikkerhedshegn op, så sikkerheden skulle være i top, siger han og tilføjer:

- Hele byen er inviteret, og vi glæder os utrolig meget.