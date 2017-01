HOBRO: Himmerlands Teater åbner 17. januar teateråret 2017 med en dramatisering af Albert Camus’ berømte roman "Faldet".

Et af de markante værker, som i 1957 var medvirkende til, at Albert Camus modtog Nobelprisen i litteratur.

"Faldet" handler om en beundret forsvarsadvokat, der pludselig konfronteres med sin egen skyggeside, da han en aften ser en ung pige falde i vandet fra en bro - uden at han forsøger at redde hende.

Fra dét øjeblik krakelerer den smukke facade, og advokaten, der ellers altid har stået som de svages beskytter, indleder en nådesløs rettergang over sig selv.

I forestillingen på Himmerlands Teater udfyldes rollen som den angrende advokat af Jacque Lauritsen, som nogle nok vil huske fra tidligere optrædender på scenen i Hobro.

Teaterleder Susanne Sangill har selv spillet sammen med Jacque Lauritsen i forestillingerne "Små ægteskabelige forbrydelser", "Holmes Sweet Holmes" og "Ikke et ord om Den Røde Pimpernel".

- Med andre ord bliver det et kært gensyn, og jeg glæder mig til at se Jacque folde sit talent ud i denne anmelderroste forestilling, der uden tvivl kan give os alle sammen en hel del at tænke over, lyder det fra en spændt Susanne Sangill.