VILS: 1. marts skifter Kantinehuset i Vils ejer. Stifteren og eneindehaveren Bente Lyndrup sælger til en anden kendt operatør i branchen, Rasmus Bang Vognsen, der driver Spisehuset Thy, der er en sammenslutning af de tidligere Bagerens Køkken og Østerild Kro.

- Jeg er blevet 66, og nu har jeg fået lyst til at prøve at holde 14 dages samlet ferie med min mand og få mere tid til mine 11 børnebørn. Gennem et stykke tid har jeg spejdet efter muligheder for et generationsskifte, og derfor var det dejligt, at Rasmus henvendte sig, siger Bente Lyndrup.

Bygningen på Smedebjergevej, der oprindeligt var et lægehus under Viborg Amt og også rummer bolig, vil fortsat være ejet af Bente Lyndrup, men storkøkkeninventaret og de fem ansatte overtages af Rasmus Bang Vognsen.

- Ud over restaurant i Østerild driver jeg også cateringfirma. Vi har været meget synlige på Mors, men i takt med, at jeg har fået mere at lave i Thy, har det sløjet lidt af. Jeg fik så et tip om, at Bente måske var interesseret i at sælge, og så snakkede vi sammen og blev enige, siger den 34-årige Rasmus Bang Vognsen, der blev udlært kok fra Hotel Hanstholm.

De to virksomheder bejler til lidt forskellige segmenter i branchen. Som navnet siger, er Kantinehuset foruden festmad daglig leverandør af frokoster og leverance til og drift af virksomhedskantiner, såsom Outrup Døre og Vinduer, Børnecenter Rovvig og Dueholmskolen i Nykøbing.

Virksomhedsnavnene Kantinehuset og Spisehuset Thy vil blive bevaret, men begge vil i højere grad komme til at levere til hele Mors-Thy-området.