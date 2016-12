Al for megen røg i pizzeria

- Christian Eriksen og Nicolai Jørgensen har været flittige målscorere for os, men vi har brug for flere, der er målfarlige, som kommer hurtigt ind i boksen og kan se chancerne. Det kan Kasper, siger Åge Hareide til Politiken.

Siden sin debut i juli 2016 har han således scoret 11 mål i 27 kampe for klubben.

Et år senere fik han chancen på førsteholdet, hvor han slog til, så det gav genlyd.

Kasper Dolberg nåede også at få sin landsholdsdebut i 2016. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix

