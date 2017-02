THISTED: I disse uger svedes der på Thisted FC’s træningsanlæg for at blive klar til forårets oprykningsspil, men holdet må undvære en ellers trofast lokal brik i forsvaret. Venstrebacken Kasper Dam har måttet opgive at blive sin knæskade kvit og indstiller dermed karrieren på ubestemt tid.

Det meddeler klubben onsdag eftermiddag, og det kommer, efter Thisted FC siden maj 2016 har forsøgt at klargøre Kasper Dam til et førsteholdscomeback.

- Som knæet har reageret på øvelserne og genoptræningen her i vinterpausen, er det den bedste løsning for både klubben og mig. Det er ikke gået, som jeg havde håbet, siger forsvarsspilleren, der ærgrer sig meget over beslutningen.

- Jeg havde helt sikkert sat næsen op efter at skulle træne og spille kampe igen, men sådan skulle det ikke være, siger Kasper Dam.

Det tidligere lokale stortalent har spillet det meste af sin seniorkarriere i Thisted FC og har 186 førsteholdskampe på CV’et, og den unge alder er også det, der ikke mejsler karrierestoppet i massiv granit.

- Jeg vil ikke udelukke at give det et skud mere, hvis knæet om et år viser sig at være blevet bedre. Indtil videre vil jeg forsøge at få lidt ro på, fortæller Kasper Dam.