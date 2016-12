VILS: - Vi har for længst tjekket alle vejgrøfter. Så nu tror vi, at Tulle måske er blevet låst inde ved en fejl, og derfor håber vi, at folk vil kigge en ekstra gang i deres garager og udhuse, siger Anette Nielsen og Pierre Gatto.

Parret måtte torsdag køre hjem til Dragør uden deres elskede kat Tulle. De havde været på julebesøg hos Anette Nielsens forældre Erna og Kristian Nielsen i Vils, og Tulle var som så ofte før blevet lukket ud af huset, så den kunne løbe frit omkring. Men da de julemorgen lukkede katten ud, kom den ikke tilbage.

Det nager parret at tænke på, at Tulle måske er blevet lukket inde i et skur.

- Vi har stemt dørklokker i nabolaget, og der er hængt en seddel op hos købmanden. Nu har vi også indrykket en annonce i avisen, for vi synes, at det er vigtigt, at hun får en chance til. Vi kunne ikke rigtig få os til at køre hjem, men nu føler jeg, at vi har gjort, hvad vi kunne, siger Pierre Gatto.

Annoncen bringes på forsiden af Morsø Folkeblad fredag.

- Der er flere katte i området, der ligner Tulle, men hun har et særligt kendetegn, nemlig en hvid halespids, understreger Pierre Gatto og Anette Nielsen.