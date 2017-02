SÆBY: Tirsdag eftermiddag fandt mere end 50 gæster vej til Sæby Apotek.

Hér var der nemlig afskedsreception for farmakonom Kirsten Sørensen, der har valgt at gå på efterløn efter 45 1/2 års ansættelse på Sæby Apotek.

Kirsten Sørensen startede sin karriere på Sæby Apotek 1. august 1971, som elev hos apoteker M. C. Jørgensen. Efter endt uddannelse fik hun fast ansættelse på apoteket, en ansættelse, som hun nu har valgt at afslutte, for at kunne bruge mere tid til rejser med sin mand Knud Erik og tid til børn og børnebørn og sine andre interesser.

Gennem tiden har Kirsten Sørensen haft fem chefer. Hun har været med i hele den store udvikling af apoteket, der er sket over de 45 år, fra at apoteket var en produktions og handelsvirksomhed, til det apotek vi kender i dag, med fokus på information, rådgivning og selvfølgelig medicin salg. Det har også været en rejse fra papir og kuglepen til moderne EDB teknologi.

Tirsdag fik Kirsten Sørensen overrakt Dronningens Belønningsmedalje af apoteker Preben Smed Jeppesen.

De mange fremmødte vidner om Kirsten Sørensens store berøringsflade i Sæby. Hun er et kendt ansigt både som apoteksmedarbejder og i Sæby Gymnastikforening og Hjerteforeningen.

Der var mange blomster og gaver til Kirsten Sørensen, som nu kan nyde livet sammen med sin mand Knud Erik Sørensen.

I fremtiden vil man fortsat kunne møde Kirsten Sørensen som instruktør i Sæby Gymnastikforening.