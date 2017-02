SÆBY: Dagligvarekæden Kiwi er på vej til Sæby. Kæden har henvendt sig til Frederikshavn Kommune for at høre om mulighederne for at bygge en butik på 1200 kvadratmeter på hjøSrnet af Nordens Allé og Aalborgvej. På grunden er der i dag autoværksted og en privatbolig.

Placeringen er ikke i tråd med kommuneplanens detailhandelsstruktur, men plan- og miljøudvalget er alligevel positivt indstillet til, at der bygges dagligvarebutik på stedet. Den bliver nem at komme til fra Nordens Allé. De fleste andre dagligvarebutikker er flyttet ud i butikscentret i vestbyen, så for mange sæbynitter vil den ny Kiwi blive deres nærmeste dagligvareforretning.

Tilladelse til byggeriet forudsætter både ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Den proces sættes nu gang.