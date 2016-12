DANMARK: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen viser i øjeblikket storform, og 2016 har været et godt år for golfspilleren.

Det største resultat var sejren i World Cup of Golf sammen med makkeren Thorbjørn Olesen, men også top-ti placeringer i major-turneringerne US Masters og British Open samt fjerdepladsen ved sæsonfinalen i Dubai vil være blandt nordjydens højdepunkter for året.

Og de gode resultater og det høje niveau kan også aflæses på Søren Kjeldsens løncheck. Kjeldsen placerer sig nemlig som den ottende bedst betalte danske sportsudøver i 2016.

Listen, der toppes af NHL-spilleren Frans Nielsen, er basseret på grundløn og præmiepenge i det forgangne år, og her kommer nordjyske Søren Kjeldsen ind på listens ottendeplads med et resultat på 20 millioner kroner. Listen er udarbejdet af Frontpage.

Alene sejren i World Cup of Golf indbragte Søren Kjeldsen ni millioner kroner.

Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at fem af de ti bedst betalte danske sportsudøvere er ishockeyspillere.

Som den anden bedst betalte på listen er den tidligere Frederikshavn White Hawks-målmand Frederik Andersen. Keeperen spiller i NHL-klubben Toronto Maple Leafs, hvor han tjener 35 millioner kroner om året.

Dermed er han på listen foran sportsstjerner som fodboldspilleren Christian Eriksen samt tennisspiller Caroline Wozniacki, der slet ikke er i top-ti.

Top-ti over bedst betalte danske sportsudøvere

1. Frans Nielsen (NHL - Detroit Red Wings) - 36,7 millioner kroner

2. Frederik Andersen (NHL - Toronto Maple Leafs) - 35 millioner kroner

3. Christian Eriksen (Fodbold - Tottenham Hotspurs) - 32 millioner kroner

4. Simon Kjær (Fodbold - Fenerbache) - 30 millioner kroner

5. Mikkel Bødker (NHL - San Jose Sharks) - 28 millioner kroner

6. Lars Eller (NHL - Washington Capitals) - 24,5 millioner kroner

7. Thorbjørn Olesen (Golf) - 22,8 millioner kroner

8. Søren Kjeldsen (Golf) - 20 millioner kroner

9. Kasper Schmeichel (Fodbold - Leicester City) - 20 millioner kroner

10. Jannik Hansen (NHL - Vancouver Canucks) - 17,5 millioner kroner

Listen er lavet uafhængigt af sponsorindtægter.