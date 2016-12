KØBENHAVN: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen modtog tirsdag for tredje gang Sportsjournalisterne og Made In Denmarks Gyldne Golfbold.

Prisen gives til de golfspillere, der har leveret årets bedste goldpræstation, og derfor modtog Søren Kjeldsen prisen sammen med Thorbjørn Olesen, som han vandt World Cup of Golf sammen med.

Og det er netop på grund af sejren i november måned i Melbourne, Australien, at Kjeldsen og Olesen modtager den Gyldne Golfbold for året 2016.

- Ikke blot var sejren imponerende, men måden de to danskere gjorde det på, var enestående. En måde som hele den internationale golfverden lod sig rive med af og lod sig inspirere af, skriver Dansk Golf Union på sin hjemmeside.

- Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen viste sig som fremragende ambassadører, ikke blot for golf i hele verden, men også for dansk golf og ikke mindst for Danmark.

Det er tredje gang, at Søren Kjeldsen modtager trofæet. Første gang i 2008 og igen i 2015 kunne nordjyden lade sig hædre.