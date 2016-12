Den danske topspiller Søren Kjeldsen fra Nordjylland mener efter sin deltagelse ved legene, at OL-turneringsformatet bør laves om.

Et nyt format vil nemlig gøre underholdningsværdien højere for tilskuere, der ikke er golffans i forvejen - og dermed udnytter man bedre det store udstillingsvindue, som OL er.

- Jeg synes, det er værd at overveje, om det er det rigtige format.

- Det vigtige for os ved at få golf med til OL er, at vi får golfen bredere ud. Og det klassiske turneringsformat med 72 huller fanger ikke, hvis man ikke er inkarneret golffan, siger Søren Kjeldsen.

I Rio deltog han og Thorbjørn Olesen for Danmark i herrerækken, da golfen vendte tilbage til OL-programmet efter 112 års fravær.

Sporten er også på OL-programmet i 2020, men derefter er golfens OL-skæbne endnu ikke på plads.

Søren Kjeldsen har konkrete forslag til forbedringer af turneringen.

- Man skal ende med en kamp mellem to spillere om en guldmedalje, og det skal være nemmere for folk udefra at få føling med, hvad golf er for noget.

- Man skulle nok lave noget hulspil eller gøre som i World Cup of Golf, som jeg vandt med Thorbjørn, og have deltagelse af tomandshold.

I de fleste golfturneringer går spillerne 72 huller, og den spiller med laveste samlede score efter sidste hul vinder.

I hulspil mødes spillerne to og to, og hvert hul giver point. Det format er godt til knock out-formater.

Inden OL sagde Søren Kjeldsen, at golf ved OL har potentiale til at blive sportens femte major.

Men i Rio var stemningen et pænt stykke fra hypen omkring de store turneringer, og flere af verdens bedste spillere blev væk.

Søren Kjeldsen har dog stadig høje tanker om OL-potentialet, og han bemærker, at også den nu voldsomt populære Ryder Cup ikke altid har været så ombejlet.

Ryder Cup spilles som en landskamp mellem USA og Europa, og det format skiller sig ud i kalenderen.

- Jeg kan godt lide idéen om, at også OL skiller sig ud (med et andet format), og ikke er lige som alt det andet. Det er et andet publikum til OL end i de andre turneringer, siger Søren Kjeldsen.

Ifølge flere medier pønser Det Internationale Golf Forbund på at indsende forslag til turneringsændringer til OL 2020.

/ritzau/