HJØRRING: Søndag eftermiddag lød starten på Vendsyssel på Vægten. De mere end 1600 deltagere har alle det samme tilfælles, de vil gerne være det største taberhold og få en sundere livsstil.

- Det er nemlig fedt at være en taber i det her projekt, fortalte Per Møller, der er koordinator på det hele. Efterfølgende blev de alle budt velkommen af skatteminister Karsten Lauritzen (V), der roste initiativet.

- Jeg synes, det er sundt med noget konkurrence, og så synes jeg, der er noget smukt i, at vi også gør det på fællesskab i et hold.

Der er også konkurrence

Hallen sydede af spænding over det store projekt, som lige om lidt skulle til at gå igang. Men det hele handler ikke bare om at tabe sig, der er også en konkurrence på spil.

- Vi håber bare på at vinde, for vi skal cykle til Paris til sommer med Team Hjørring, så der skal smides et par kilo, siger en smilende Sandy Frederiksen fra Team GT.

Konkurrencen går ud på, at hvert hold skal forsøge at tabe så mange kilo som muligt og det hold, der samlet har tabt mest, vinder. Førstepræmien er også af en vis størrelse, for holdet, der er så heldig at løbe med sejren, får mountainbikes af en værdi på mere end 25.000 kroner

De næste ni uger er projektet igang med en masse aktiviteter, og 11. marts afsluttes det hele med kåring af vinderen.