VENDSYSSEL: Ernæringsassistent Caroline Fynbo Jørgensen, der er ansat på Nordjysk Mad i Brønderslev, deltager fra 26. januar i konkurrencen Skills Danmark.

Caroline Fynbo Jørgensen, der er 23 år, går på tredje hovedforløb (H3) på EUC Nord i Hjørring. Hun bliver færdiguddannet til juni.

I fjor var Caroline Fynbo Jørgensen med til Skills Danmark i Fredericia, hvor hun endte på en femteplads. Dengang gik hun på H1, og manglede stadig en del erfaring og viden for at kunne være med helt fremme i konkurrencen.

- Det var supersjovt at være med, og jeg lærte rigtig meget, fortæller Caroline Fynbo Jørgensen. Sammenholdet med de andre deltagere var rigtig godt, og der var en god opbakning til hinanden. Nu går jeg på tredje hovedforløb og har meget mere erfaring at trække på. Ernæringsdelen og diæter har jeg lært meget om siden sidst, og det vil jeg kunne bruge i konkurrencen. Jeg er helt sikkert også blevet bedre til at tænke på detaljerne og stadig bevare overblikket.

Caroline Fynbo Jørgensen, som kommer fra Frederikshavn, har allerede modtaget konkurrenceopgaven, som handler om nordisk tapas i forskellige sammenhænge. Caroline har netop indsendt sin råvareliste, som hun skal bruge til opgaverne i de to første dage.

Første dag er emnet nordisk tapas med valgfri målgruppe. Anden dag er emnet internationalt studiemiljø, hvor målgruppen er højskole eller efterskole.

- Jeg skal bl.a. tænke på at holde de 10 kostråd, bæredygtighed, ernæringssammensætning og sensorik - altså hvordan retten tager sig ud med dufte og synsindtryk. Indtil starten 26. januar skal jeg træne, og jeg regner med at have gennemført opgaven ca. 15 gange inden start. Hos EUC Nord træner jeg sammen med min lærer Sanna Iversen - efter arbejdstid.

Hos Nordjysk Mad har kollegerne bakket Caroline op og de glæder sig til at se hende i konkurrence. Nogle af dem har sågar taget fri for at kunne følge hende i de tre dage konkurrencen varer.

- Jeg er meget glad for mit arbejde hos Nordjysk Mad, og jeg er glad for deres opbakning, siger en spændt Caroline Fynbo Jørgensen.