MARIAGERFJORD: - Vi har så mange kreative børn og unge i vores kommune, som er gode til at bruge et kamera eller filme med deres mobil. Dem vil vi gerne aktivere og få deres bud på, hvorfor andre skal flytte her til Mariagerfjord, som jo er et pragtfuldt sted at bo.

Sådan lyder det fra marketingkonsulent ved Mariagerfjord Erhvervsråd, Pia Bøgelund Ravnholt.

Baggrunden er, at Mariagerfjord Kommune og kampagnen ’NOGET for livet’ også i 2017 opfordrer kommunens 10-24 årige til at lave sjove reklamefilm om Mariagerfjord - og samtidig deltage i konkurrencen om præmier på op til 5000 kroner.

Konkurrencen løber fra 20. februar og helt frem til 1. maj. Den er åben for unge, som enten bor eller går i skole i Mariagerfjord Kommune. Og det hele kulminerer lørdag 20. maj med en lokal filmfestival på DS Arena i Hobro.

Her vil reklamefilmene blive vist på storskærm i Jutlander Bank Loungen. Der vil være underholdning og lidt at spise, og så vil der i øvrigt være præmier til de tre bedste film - og til publikums favoritfilm.

Førstepræmien består i en flot statuette og 5.000 kr. Anden- og tredjepræmien er på hhv. 2.000 og 1000 kroner, ligesom der også er en præmie på 2.000 kr. til den film, som høster flest "likes" af publikum på filmkonkurrencens Facebook-side "SjovFilmMariagerfjord".

- Vi glæder os til at modtage en masse gode og sjove reklamefilm, som alle andre også kan få glæde af, fordi vi kan bruge dem til at fortælle om vores skønne kommune på en lidt anderledes måde, end vi plejer, bemærker Pia Bøgelund Ravnholt.

Nærmere oplysninger om konkurrencereglerne findes på filmkonkurrencens Facebook-side, hvor man også kan se alle de sjove film fra sidste års film-konkurrence.