JERSLEV: Jerslev Datastue er i det nye år klar med en række nye kurser.

Mandag indledes et hold for begyndere, og her er der tre undervisere, der er klar til at bistå interesserede.

Onsdag 11. januar indledes et kursus for øvede.

Tirsdag 10. januar er der en temaaften for alle interesserede, og her er it-chef på Brønderslev Bibliotekerne, Christian Rahn, underviser.

Tirsdag 17. januar er der problemløsning på programmet med Jens Nielsen som underviser.

Kurt Bering tager imod tilmeldinger.