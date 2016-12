LØKKEN: Torsdag aften stoppede en patrulje fra Nordjyllands Politi en knallertkører på lille knallert på Egevej i Løkken. Knallerten blev ført af en 18-årig mand fra lokalområdet, og efter et blæs i alkometeret blev han sigtet for at have kørt med en promille over de tilladte 0,5.