HOBRO: I forbindelse med renoveringen af Hostrupvej har Teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune givet tilladelse til, at virksomheden Knauf kan benytte Hegedalsvej til lastbilkørsel.

- Udvalget for Teknik og Miljø drøftede sagen indgående og lagde vægt på betydningen af fremover at kunne fastholde Hobro Havn som knudepunkt for Knaufs omfattende gipstransport. Med den fundne løsning åbnes alene mulighed for at cirka 20 tomme lastbiler kan anvende Hegedalsvej retur til havnen og uden for de tidspunkter, hvor der er spidsbelastning. De tunge gipstransporter skal fortsat anvende motorvejen, så de ikke belaster boligkvarteret ved Hegedalsvej, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF) i en pressemeddelelse.

Virksomheden Knauf har tidligere bedt om at få tilladelse til at køre ad Hegedalsvej, men udvalget afslog denne anmodning. Knauf har efterfølgende været i dialog med Mariagerfjord Kommune og fremført vægtige argumenter for, at de får en særtilladelse til at færdes på Hegedalsvej. Argumenterne går på, at deres virksomhed, som ligger tæt på Hegedalsvej, dagligt har mange transporter til havnen, hvor de henter deres råmaterialer.

Det er aftalt med Knauf, at de holder informationsmøde for interesserede borgere om transporterne. Her vil der blive gjort rede for sikkerheds- og nabohensyn.

Mødet finder sted mandag den 20. februar kl. 16.30 hos Knauf på Kløvermarksvej 6 i Hobro. Man skal melde sig til, og det skal ske senest 15. februar.

De betingelser, som udvalget besluttede, skulle gælde, er følgende:

• Der må kun køres i tidsrummet mandag til torsdag 8.30-14.00, og fredag 8.30-11, hvor der ikke forventes at være skolebørn på strækningen.

• Kørsel må kun foretages af særskilt skiltede lastbiler

• Der må kun køres tom-kørsel i nedadgående retning ad Hegedalsvej

• De lastede transporter skal køre fra havnen via Skivevej og E45 til Kløvermarksvej, hvor Knauf ligger.